Сепаратисты не открыли КПП Золотое

Сепаратисты не открыли пункт пропуска Золотое на время ремонта моста возле пункта пропуска Станица Луганская. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщила Луганская ОГА на своей странице в соцсети Facebook.

"Несмотря на ночной обстрел, украинской стороной был открыт пункт пропуска Золотое. Предполагалось, что таким образом гражданам будет обеспечено свободное перемещение по территории области на период прекращения работы КПВВ Станица Луганская. Однако террористы в очередной раз проигнорировали инициативу украинской стороны", – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ремонтные работы на мостовом переходе возле пункта пропуска Станица Луганская начались по плану.

Напомним, ранее сообщалось, что пропуск людей через КПВВ Станица Луганская на Донбассе будет приостановлен 9-10 декабря в связи с проведением ремонтных работ. В связи с этим контрольно-пропускной пункт в Луганской области Золотое будет работать в тестовом режиме.

Источник: korrespondent.net