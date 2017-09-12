Автомайдан приехал к дому Луценко

Автомайдан приехал к дому генпрокурора Юрия Луценко в с. Стоянка Киевской области на акцию Одеяло для генпрокурора. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Радио Свобода в соцсети Twitter.

По данным Интерфакс-Украина, акцию организовали участники Автомайдана и Центра противодействия коррупции. В автопробеге принимают участие около 200 авто.

В акции принимают также участие глава ЦПК Виталий Шабунин, Алексей Гриценко и Владимир Парасюк.

Народный депутат Владимир Парасюк сообщил, что активисты намерены установить возле дома Луценко символ коррупции "клетчатое одеяло на флагштоке: такое, в которое заворачивался Насиров".

"Луценко хочет уничтожить НАБУ, поэтому сегодня около 200 автомобилей собралось на эту акцию", – отметил депутат.

Организаторы акции заявили, что Луценко "сдал агентов НАБУ под прикрытием и спас таким образом ТОП-коррупционеров, в отношении которых НАБУ проводило расследования".

Напомним, 29 ноября правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ обнародовали фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по внедрению детектива под прикрытием в организованную преступную группировку, действовавшую в Государственной миграционной службе Украины.

Источник: korrespondent.net