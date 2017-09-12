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09. 12. 2017

В ГПУ отреагировали на акцию Автомайдана

В Генеральной прокуратуре Украины осудили действия активистов Автомайдана, которые отправились к дому генпрокурора Юрия Луценко. Свое мнение об акции в частности высказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

"На фронте – четверо погибших украинских воинов, которые своими телами защищают украинскую землю. Генпрокурор на совещании по обмену военнопленными, которые содержатся уже много месяцев в застенках ДНР/ЛНР. И здесь держим кулачки за наших ребят. А здоровые, в расцвете сил "грантоактивисты" с клетчатым одеялом направляются к дому, где проживает Юрий Луценко, чтобы установить флагшток с тем же одеялом", – заявила Сарган.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты Автомайдана приехали к дому генпрокурора Юрия Луценко в с. Стоянка Киевской области на акцию Одеяло для генпрокурора.

Источник: korrespondent.net

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