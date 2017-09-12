МИД Грузии: По Саакашвили с Киевом не контактируем

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что контактов с украинским внешнеполитическим ведомством по поводу задержания в Киеве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не было. Об этом он в субботу, 9 декабря, сообщил в комментарии журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

"Сотрудничество Грузии и Украины по этому вопросу ограничивается правовыми рамками. Если по этому вопросу есть коммуникации, то они проводятся соответствующими ведомствами", – сказал Джанелидзе.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что министерству юстиции и Генеральной прокуратуре Украины было направлено требование о задержании и экстрадиции Саакашвили из Киева в Тбилиси, где его обвиняют в совершении нескольких преступлений.

В настоящее время в Тбилисском городском суде рассматривается дело о превышении Саакашвили полномочий на посту президента Грузии. В частности, речь идет о его указе о досрочном освобождении из заключения четырех полицейских, осужденных по обвинению в убийстве сотрудника Банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

В суде рассматриваются также уголовные дела против Саакашвили в растрате государственных средств, распоряжений о силовом разгоне митинга оппозиции в 2007 году в Тбилиси и захвате здания телекомпании Имеди.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО.

В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net