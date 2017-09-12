В Польше находится около миллиона украинцев – Климкин

В данный момент в Польше находится около 1 млн украинцев. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет 112 Украина.

"МИД оценивает, что почти 1 млн украинцев в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику", – заявил Климкин.

По его словам, Украина всегда будет разговаривать с Польшей, "как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти".

Напомним, ранее новый премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как "геноцид на Волыни" забывать нельзя.

Источник: korrespondent.net