В Британии назвали отношения с Россией "прохладной войной"

Великобритания и Россия сейчас находятся в состоянии "прохладной войны". Об этом сказал британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью Daily Mail.

"Россия ведет войну против Великобритании на многих разных уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, в которой Россия демонстрирует невероятную активность в попытках нанести ущерб британским интересам", – сказал он.

По мнению Уильямсона, сеть троллей и ботов в социальных сетях по найму Кремля подрывает интересы Великобритании, а правительство России представляет военную угрозу.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Москву в разжигании насилия в Украине, аннексии Крыма, нарушении границ других стран и кибератаках.

Минобороны Британии: Россия − крупнейшая угроза

Источник: korrespondent.net