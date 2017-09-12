Климкин: Реакции Запада по Саакашвили не будет

Страны Запада считают задержание лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили внутренним делом Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря Михаила Саакашвили задержали и поместили в СИЗО. В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника, и операция по его задержанию произошла без пострадавших.
Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.
Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Источник: korrespondent.net