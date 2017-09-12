Ирак заявил о победе в войне с ИГИЛ

Террористическая группировка Исламское государство разгромлена в Ираке. О победном окончании трехлетней войны иракской армии с боевиками заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, сообщает Интерфакс.

"Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и в связи с этим я заявляю об окончании войны против ИГИЛ", – сказал он на пресс-конференции в субботу.

По его словам, "враг пришел уничтожить нашу цивилизацию". "Однако мы одержали победу благодаря нашему единству и нашей решительности. Мы победили за короткий срок", – добавил премьер.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее об окончательном разгроме ИГИЛ в Сирии поспешил объявить президент РФ Владимир Путин.

Позже в Пентагоне опровергли информацию российского лидера, заявив, что в Сирии действуют тысячи исламистов, а успехи военных РФ в этой войне весьма сомнительны.

Источник: korrespondent.net