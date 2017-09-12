09 декабря 2017, суббота, 18:33
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
09. 12. 2017

Ирак заявил о победе в войне с ИГИЛ

Террористическая группировка Исламское государство разгромлена в Ираке. О победном окончании трехлетней войны иракской армии с боевиками заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, сообщает Интерфакс.

"Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и в связи с этим я заявляю об окончании войны против ИГИЛ", – сказал он на пресс-конференции в субботу.

По его словам, "враг пришел уничтожить нашу цивилизацию". "Однако мы одержали победу благодаря нашему единству и нашей решительности. Мы победили за короткий срок", – добавил премьер.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее об окончательном разгроме ИГИЛ в Сирии поспешил объявить президент РФ Владимир Путин.

Позже в Пентагоне опровергли информацию российского лидера, заявив, что в Сирии действуют тысячи исламистов, а успехи военных РФ в этой войне весьма сомнительны.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.