Нардеп Барна пострадал на акции возле дома Луценко

Народному депутату от фракции Блок Петра Порошенко (БПП) Олегу Барне брызнули в глаза из газового баллончика на акции протеста возле дома генпрокурора Юрия Луценко.

Видео с места событий обнародовал Автомайдан в Twitter.

"Нардеп Барна все же приехал к дому Луценко, как всегда, спровоцировал людей и получил газом в лицо", – говорится в сообщении.

Сам Барна изложил свою версию событий на странице в Facebook.

"Начал разговаривать с людьми, журналистами. Некоторые депутаты (Соболев, Парасюк и другие) начали накручивать людей: здесь живут воры, накрали и тому подобное. Отметил, что вы как законодатели не имеете права обзывать и обвинять, пока это не установит суд. Подавайте материалы в НАБУ, а не манипулируйте людьми. Начались крики, толкотня, нецензурщина, угрозы. В глаза брызнули "черемухой", – рассказал Барна.

Нардеп Барна все ж таки приїхав до будинку Луценка, як завжди спровокував людей і отримав газом в морду ліца. #винесликозла pic.twitter.com/23n1oOsJhx — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) 9 декабря 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net , сегодня активисты Автомайдана, некоторые нардепы и общественники приехали к дому генпрокурора Юрия Луценко в селе Стоянка Киевской области на акцию Одеяло для генпрокурора.

Источник: korrespondent.net