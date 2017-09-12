В России грузовик врезался в машрутку: девять погибших

В Якутии произошло крупное ДТП с участие пассажирской маршрутки и грузовика КамАЗ. Погибли девять человек, еще трое пострадали, сообщает МЧС РФ.

Инцидент произошел на 39 км федеральной автодороги Колыма.

По предварительной информации, микроавтобус УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиков, отчего сразу же загорелся.

Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам организована работа психолога, развернуты пункты психологической помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье о правил дорожного движения (ч.5 ст.264 УК РФ).

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Донецкой области под Бахмутом легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик. Погибли два человека.

Источник: korrespondent.net