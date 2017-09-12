Адвокаты передали Саакашвили лекарства и вещи

Адвокаты передали лидеру партии Рух новых сил Михаилу Саакашвили в изолятор временного содержания (ИВС) лекарства и личные вещи. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Руслана Чернолуцкого.

"Сегодня нам все-таки удалось передать ему личные вещи, лекарства, книги, тетради для работы. Довольно нормально вел себя персонал изолятора, приняли всё и оформили согласно процедуре", – сказал Чернолуцкий журналистам.

Он отметил, что по словам сотрудников ИВС, Саакашвили чувствует себя более-менее нормально, продолжает голодовку.

"Мы общались с врачом, который подтвердил, что Саакашвили не намерен прекратить голодовку, продолжает ее, пьет воду, как и минувшей ночью", – добавил адвокат.

Говоря об условиях содержания в ИВС, Чернолуцкий отметил, что "любое ограничение свободы, любой изолятор является и психологически, и физически бесчеловечным".

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря Михаила Саакашвили задержали и поместили в СИЗО. В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника, и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: korrespondent.net