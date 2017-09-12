Парубий: Изменений в законе о языке не будет

Власти Украины не намерены вносить какие-либо изменения в статью 7 "Язык образования" закона об образовании. Об этом сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Во время выступления на конференции ко Дню местного самоуправления во Львовской области, Парубий отметил, что у него был разговор с представителями Венецианской комиссии, "и было согласовано, что седьмая статья закона "Об образовании" меняться не будет".

"Она останется в принятой редакции", – подчеркнул он.

Парубий напомнил, что перед принятием закона Об образовании проходили круглые столы, участники которых не могли прийти к общему мнению, поэтому при рассмотрении закона об образовании была создана рабочая группа, благодаря чему "смогли выйти на компромиссную формулировку, которая, с одной стороны, защищает язык национальных меньшинств, а с другой – делает обязательным условием для всех изучение государственного языка".

Председатель Рады считает, что для украинского парламента нынешнего созыва вопрос национальной идентичности и исторической памяти стал одним из ключевых задач, в том числе для него как спикера парламента.

По его словам, "когда мы говорим о войне с Российской империей, то понимаем, что война изначально идет за умы и души людей, а потом идут танки".

"И если мы не сможем одержать победу за сердца и души наших людей, нам будет очень трудно победить в милиарной войне", – подчеркнул он.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Венецианская комиссия заключила, что украинскому Минобразованию следует откорректировать 7 статью (о языке преподавания в школах), поскольку в данной редакции она недостаточно сбалансирована. Общие тезисы выводов Венецианской комиссии были опубликованы на ее сайте.

Ранее Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.

Источник: korrespondent.net