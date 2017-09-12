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09. 12. 2017

В США в ДТП пострадали почти 30 человек

В американском городе Сан-Франциско перевернулся автобус с 29 пассажирами, сообщает местное издание Mercury News.

Отмечается, что все пассажиры были госпитализированы. При этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в российской Якутии произошло крупное ДТП с участием пассажирской маршрутки и грузовика КамАЗ. В этой аварии погибли девять человек, еще трое пострадали.

В Литве перевернулся автобус с детьми: 10 пострадавших

Источник: korrespondent.net

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