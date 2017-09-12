На трассе Киев-Чоп ограничили движение

В воскресенье, 9 декабря, было ограничено движение по трассе Киев-Чоп на территории Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В связи с ухудшением погодных условий с 16:00 9 декабря 2017 введено временное ограничение движения большегрузного транспорта на трассе Киев-Чоп на территории Закарпатской области", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Карпатах на выходные объявили лавинную опасность. Спасатели предупредили, что существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее синоптик рассказала, какой будет зима в Украине. Так, средняя температура в декабре на большей части территории страны будет в пределах нормы и составит -3-4 градуса.

Источник: korrespondent.net