США о коррупции в Украине: Путь еще не пройден

Посол США в Украине Мария Йованович отметила шаги украинской власти для большей открытости, но вместе с тем призвала к более активным действиям для борьбы с коррупцией.

"Хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила много достижений в борьбе с коррупцией, начиная с 2014 года, все же мы все признаем, что этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать", – цитирует в Twitterдипломата американское посольство в Украине.

Отметим, что 9 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Для привлечения внимания молодежи к этой проблеме американские дипломаты устроили квест-игру на тему борьбы с коррупцией.

Посол США: і хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і здійснила багато досягень у боротьбі з корупцією починаючи з 2014 року, все ж ми всі визнаємо, цей шлях ще не пройдений і багато ще треба зробити.

Фото: Антикорупційна квест-гра для молоді🕵🏼‍♂️👮🏻‍♀️ pic.twitter.com/5WzyvOj4th — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 декабря 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net , ранее президент Петр Порошенко пообещал не допустить политического вмешательства в работу антикоррупционных структур. По мнению главы государства, скандал с НАБУ напоминает латиноамериканский карнавал.

Источник: korrespondent.net