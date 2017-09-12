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09. 12. 2017

В Германии с аукциона продали деревню

В Германии ушло с молотка небольшое поселение в федеральной земле Бранденбург. Стоимость лота составила всего лишь 140 тысяч евро, сообщает Spiegel.

Деревушка Альвине с населением 15 человек, занимающая территорию общей площадью 16 тысяч квадратных метров, была выставлена на торги после того, как предыдущий владелец не смог оплатить ренту.

На территории поселения примерно в 100 километрах от Берлина находятся несколько жилых домов, многие из которых пустуют, а также гаражи и подсобные помещения.

Анонимный покупатель сообщил о желании приобрести деревушку по телефон. Ее начальная стоимость составляла 125 тысяч евро.

Новый владелец обязуется взять на себя заботы по содержанию деревни.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Великобритании продали на аукционе деревню Уэст Хэслертон в графстве Норт-Йоркшир. Стартовая цена составляла 20 млн фунтов (около 26 млн долларов). Сумма, за которую в итоге была продана эта деревня Уэст Хэслертон, не раскрывается.

Источник: korrespondent.net

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