Соратники Саакашвили в Грузии выдвинули ультиматум

Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия Единое национальное движение (ЕНД) начинала сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

Лидеры ЕНД заявили о начале сбора подписей на брифинге в субботу, 9 декабря, после заседания политического совета партии, передает Грузия Online.

В обращении, которое зачитали лидеры партии, говорится, что они призывают грузинские власти прекратить политическое преследование Саакашвили.

"В противном случае власти получат гражданский протест в масштабах всей страны", – говорится в обращении.

Также в ЕНД считают, что задержание Саакашвили в Киеве является "политическим преследованием и не соответствует демократии".

"Осуществленные в отношении Михаила Саакашвили действия от лишения его гражданства до задержания направлены на его нейтрализацию как политического оппонента, что не имеет никакого отношения к правосудию", – считают в партии.

В ЕНД требуют от властей Украины немедленного освобождения Саакашвили и считают, что свою позицию по поводу задержания Саакашвили должны зафиксировать все "лидеры свободного мира".

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря Михаила Саакашвили задержали и поместили в СИЗО. В МВД заявили, что политик скрывался в квартире своего сторонника, и операция по его задержанию произошла без пострадавших.

Позже в ГПУ сообщили, что следствие по делу Саакашвили завершено и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета.

Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: korrespondent.net