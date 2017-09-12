В Минске организовали новое семейное сообщество

В Беларуси появилась первое сообщество для семей «ADMA Семья», созданная католическими священниками салезианского движения.

Первая встреча сообщества «ADMA Семья» (ассоциация семей-почитателей Марии Помощи Христиан) состоялась 3 декабря в минском салезианском оратории им. святого Иоанна Боско, сообщает sdb.by.

Участники сообщества ориентируются в благочестии на пример отца Боско, обращая особое внимание на частую Евхаристию и распространение культа Марии Помощи Христиан.

Участие в первой встрече, которая началась со святой Мессы, приняли 15 семей, которые пришли вместе с детьми. После Мессы в оратории состоялась программа для детей и родителей, подготовленная о. Иваном Огаром SDB, сестрами салезианками и аниматорами. Взрослые в группах занимались играми, ориентированными на знакомство. Затем состоялась конференция, посвященная истории возникновения ADMA Famiglie.

Координаторы сообщества «ADMA Семья» в Минске – о. Иван Огар SDB и с. Тереса Сольничек FMA – приглашают присоединяться другие семьи, особенно молодые.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +375 (29) 691-02-22 (о. Иван Огар SDB).

Источник: krynica.info