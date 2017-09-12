09 декабря 2017, суббота, 23:03
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
09. 12. 2017

В Минске организовали новое семейное сообщество

В Беларуси появилась первое сообщество для семей «ADMA Семья», созданная католическими священниками салезианского движения.

Первая встреча сообщества «ADMA Семья» (ассоциация семей-почитателей Марии Помощи Христиан) состоялась 3 декабря в минском салезианском оратории им. святого Иоанна Боско, сообщает sdb.by.

Участники сообщества ориентируются в благочестии на пример отца Боско, обращая особое внимание на частую Евхаристию и распространение культа Марии Помощи Христиан.

Участие в первой встрече, которая началась со святой Мессы, приняли 15 семей, которые пришли вместе с детьми. После Мессы в оратории состоялась программа для детей и родителей, подготовленная о. Иваном Огаром SDB, сестрами салезианками и аниматорами. Взрослые в группах занимались играми, ориентированными на знакомство. Затем состоялась конференция, посвященная истории возникновения ADMA Famiglie.

Координаторы сообщества «ADMA Семья» в Минске – о. Иван Огар SDB и с. Тереса Сольничек FMA – приглашают присоединяться другие семьи, особенно молодые.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +375 (29) 691-02-22 (о. Иван Огар SDB).

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Анекдот все анекдоты

- Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу вещи и уеду!

- Пакет нужен?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.