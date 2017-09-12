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09. 12. 2017

Митрополит Кондрусевич: мы похожи на Марию во время Благовещения в момент неожиданных звонка или диагноза

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 8 декабря, в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, возглавил торжественную святую Мессу в минском архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии.

Рассуждая в проповеди о сути торжества, архиепископ Кондрусевич подчеркнул, что этот праздник «помогает нам осознать правду нашей веры о том, что силой будущих заслуг Иисуса Его Мать Мария было освобождена от первородного греха в минуту Зачатия», сообщает catholic.by.

«Мы переживаем Адвент – время радостного ожидания пришествия Господня. Благодаря Непорочному зачатию, Бог подготовил чрево, в которое Мария позволила прийти Спасителю», – напомнил архиепископ Кондрусевич.

«Мы все так или иначе, в то или иное время чувствуем себя подобно тому как чувствовала Мария во время Благовещения. Об этом лучше всего могут свидетельствовать неожиданные дела, например, телефонный звонок, на который мы не надеемся; письмо от человека, о котором мы давно забыли; диагноз, которого лучше никогда не слышать. Познавая подобное, мы ожидаем советы от Бога, потому что сами часто не можем решить, как поступить. В свете сегодняшнего Евангелия ответ может быть один: «Для Бога нет ничего невозможного». После этого никакие аргументы не имеют силы, примером чего является Мария», – подчеркнул митрополит Кондрусевич.

Источник: krynica.info

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