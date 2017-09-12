В Краматорске мужчина забил до смерти родную мать

В Краматорске Донецкой области молодой мужчина под действием алкоголя забил до смерти мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Информация о смерти 52-летней женщины поступила от соседки погибшей. В совершении преступления заподозрили сына погибшей.

"Сначала мужчина не признавал своей вины, однако на месте преступления оперативники собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению. Благодаря им мужчина все же рассказал, что случилось", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что три дня назад между задержанным и его матерью произошел словесный конфликт. Под действием алкоголя он начал избивать женщину, пока она не умерла. После этого он три дня жил в квартире с телом женщины и пьянствовал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.121 УК Украины). Подозреваемому грозит до 10 лет.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Кропивницком на вечеринке мужчина во время ссоры убил женщину, после чего заставил своего родственника вывезти и сжечь тело погибшей.

Во Львовской области произошло двойное убийство

Источник: korrespondent.net