Москва о новых санкциях США: Антироссийские выпады

В МИД России назвали "антироссийскими выпадами" новые санкции США против РФ, которые могут быть введены из-за нарушения Кремлем договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, обнародованном на сайте МИД РФ в субботу, 9 декабря.

Договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

"В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты утверждают, что обвинения США о нарушении Россией договора имеют "абсолютно голословный характер".

В заявлении Рябкова указано, что "антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД" может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения.

По его словам, если США выйдут из этого договора, то президент РФ Владимир Путин будет вынужден дать "зеркальный ответ".

"Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны", - заявили в МИД России.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома заявило, что президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России из-за нарушения договора о РСМД.

Напомним, в США считают, что Россия тайно развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", тем самым нарушив Договор РСМД.

В свою очередь Москва считает нарушением договора со стороны Вашингтона размещение в Румынии и Польше комплексов ПРО, способных нести ракеты Томагавк.

Источник: korrespondent.net