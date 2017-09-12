Архиепископ Феодосий вручил икону коллективу новополоцкой больницы

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий 8 декабря посетил празднования в Новополоцком Центре культуры по случаю 55-летия Новополоцкой центральной городской больницы.

Главу православной Полоцкой епархии сопровождал клирик храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» протоиерей Георгий Скобей, сообщает eparhia992.by.

Правящий архиерей Полоцкой епархии поздравил юбиляров и обратился ко всем присутствующим с пастырским словом: «55 лет нашей больнице. Маленький, но красивый юбилей. За эти годы через кабинеты, палаты, процедурные прошли 1000 человеческих судеб. Сколько стонов, рыданий слышали стены этой больницы. Врач, медсестра, технический работник находится рядом с больным, страдающим и умирающим. Какое мужество должны иметь, вы, дорогие наши медики, чтобы всю свою жизнь посвятить служению страждущему человечеству. Это воистину подвиг жизни, подвиг духовный, подвиг общественный. Вы исполняете Заповедь Божию: «Блаженнымилостивые, ибо они помилованы будут. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден». Вы служители любви, милосердия и сострадания. Не каждый человек может приобщаться к этому подвигу, к этому служению. По Евангелию: «Каждое добро, сделанное человеку, Бог вменяет, как добро, сделанное Ему». А вы имеете возможность эту Заповедь исполнять не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно. И дело не только в том, чтобы провести успешно операцию, удачную процедуру. Главное – в добром отношении к человеку. Доброе, приветливое слово, добрый взгляд для страждущего имеет огромное значение».

В завершение выступления владыка Феодосий вручил главному врачу больницы Сергею Некрасову Евангелие, а коллективу – икону Божией Матери, написанную полоцкими иконописцами.

Источник: krynica.info