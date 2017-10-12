Саудовская Аравия призвала США пересмотреть позицию по Иерусалиму

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства, передает РИА Новости.

"Саудовская Аравия призывает американскую администрацию пересмотреть свое решение по Иерусалиму", – сказал министр на заседании глав МИД Лиги арабских государств в Каире.

По его словам, все мировое сообщество должно активизировать свои усилия по поиску решения палестинской проблемы.



Трамп признал Иерусалим за Израилем. Ждать войны?

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп в объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Источник: korrespondent.net