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10. 12. 2017

Саудовская Аравия призвала США пересмотреть позицию по Иерусалиму

 
Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства, передает РИА Новости.
 
"Саудовская Аравия призывает американскую администрацию пересмотреть свое решение по Иерусалиму", – сказал министр на заседании глав МИД Лиги арабских государств в Каире. 
 
По его словам, все мировое сообщество должно активизировать свои усилия по поиску решения палестинской проблемы.

Трамп признал Иерусалим за Израилем. Ждать войны?
 
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп в объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Источник: korrespondent.net

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