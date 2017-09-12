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09. 12. 2017

В Вороново православный и католический священники освятили «Черный тюльпан»

В Вороново 8 декабря возле Вороновского колледжа открылся памятникам воинам, погибшим в Афганистане – черный тюльпан из языков пламени тающей свечи.

Священники – настоятель православного храма Александра Невского иерей Игорь Волошин и настоятель костела апостолов Симеона и Иуды Фаддея кс. Анджей Витек помолились об упокоении не вернувшихся с афганской войны солдат и освятили памятный знак, сообщает orthos.org.

Земляки почтили память солдат минутой молчания и возложили к подножию памятного знака корзины и живые цветы.

«Черный тюльпан» – так назывался самолет, увозивший в цинковых гробах тела погибших солдат на Родину. Сгорая, свеча обнажила и сегмент глобуса с широтой и долготой Афганистана. Такую задумку воплотил скульптур Юрий Бирюков в памятном знаке.

Источник: krynica.info

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