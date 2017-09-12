10 декабря 2017, воскресенье, 00:34
0°C
Завтра 0°C
0°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
09. 12. 2017

В Гродно на Рождественских чтениях выступили известные богословы и исследователи

В Гродно 6 декабря прошел региональный этап православных Международных Рождественских образовательных чтений.

Конференция, посвященная общей теме «Нравственные ценности и будущее человечества», объединила более 160 участников: филологов, философов, историков, культурологов, школьников, учащихся колледжей и педагогов, студентов и преподавателей, представителей православного духовенства из Гродненской, Минской и Витебской областей, сообщает orthos.org.

Открытие чтений началось с выступления лауреата международных конкурсов – женского хора Гродненского музыкального колледжа под руководством заслуженного деятеля культуры Ларисы Иконниковой.

С приветственным словом к гостям и участникам Коложских чтений обратились архиепископ Гродненский и Волковысский высокопреосвященнейший Артемий и ректор Гродненского областного института развития образования Светлана Сергейко.

На пленарном заседании, состоявшемся в актовом зале приходского комплекса кафедрального Покровского собора, выступил профессор Минской Духовной Академии и Семинарии, кандидат богословия Сергий Гордун с докладом о конфессийной принадлежности Франциска Скорины.

Об оценке святителя Георгия (Конисского) деятелями русской культуры рассказал профессор кафедры всеобщей и славянской истории, кандидат исторических наук, профессор Валерий Черепица.

Вопросы глобального капитализма поднял заведующий кафедрой философии, доктор философских наук, профессор Чеслав Кирвель.

Обсуждение  ряда тем, среди которых – 500-летие издания Библии Франциском Скориной, 300-летие святителя Георгия (Конисского), историческая динамика нравственности, проблематизация нравственных ценностей в литературе и искусстве перспективы развития человеческой цивилизации, – продолжилось 7-8 декабря в рамках круглого стола «Антропологический кризис современности и пути его преодоления» в ГГУ им. Янки Купалы и на секционных заседаниях в гимназии № 2 и СШ № 38.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу вещи и уеду!

- Пакет нужен?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.