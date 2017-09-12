В Индии в доме новообращенной пары арестованы 7 священников за богохульство

В Нью-Дели в штате Уттар-Прадеш в северной Индии арестованы 7 христианских священников-миссионеров – по обвинению в богохульстве и насильственных обращениях в свою веру.

Члены семей арестованных уверяют, что обвинения были выдвинуты индуистами и мусульманами, члены семей которых добровольно обратились в христианство, сообщает christianpost.com.

Союз христиан Азии, действующий в Лондоне, бьет тревогу в связи с арестом миссионеров, грозящим им тюремным заключением сроком до трех лет по действующему уголовному кодексу Индии.

Миссионеров обвиняют в насильственных действиях против местных индуистов, отказывающихся от принятия христианской веры, и в усиленной миссионерской деятельности по обращению в христианство индуистов низших каст.

Арестованные – священники о. Стэнли Якоб из Кералы, о. Дэвид из Нью-Дели, о. Виджай Кума из Одиши, о. Амит из Матхуры, о. Саммит Варгезе из Хатраса, о. Анита из Хатраса, о. Динеш из Раджастана.

Родные священника Стэнли Якоба сообщили в своем интервью службе Союза пакистанских христиан в Британии (BACA), что он и другие священники откликнулись на приглашение новообращенной семейной пары, и пошли к ней на дом на молитвенное собрание ради толкования Слова Божия, молитвы и раздачи Библий местным жителям, также откликнувшимся на приглашение.

В итоге местный индуист по имени Лал Сингх донес на собравшихся, после чего в дом ворвались разъяренные индуисты в сопровождении полиции. Полиция действовала жестко и сразу арестовала и увезла миссионеров.

Сингх лично не присутствовал на собрании, что не помешало ему сообщить в своем доносе, что священники вели богохульные речи и норовили силой обратить присутствующих в христианство.

«Их арест в канун Рождества – это особенно тяжкий удар для их родных и всех нас. В это время мы, христиане, готовимся к великой радости и празднеству, а для семей арестованных священников это будет время тревоги, отчаяния и страха. Индия и далее движется по пути безысходности. Кастовая система блюдется все более жестко, и у людей низших каст нет ни малейшей надежды на свет в конце туннеля. Хуже того – каждое религиозное меньшинство, живущее в окружении индуистов, несет тяжкий и растущий гнет подозрительности и враждебности», – говорит Уилсон Чоудри, глава BACA.

В списке стран, поощряющих жестокие гонения на христиан, Индия поднялась на 15-е место. «Служба священника в Индии становится все более тяжкой и опасной. Насилия и гонения на христиан здесь достигли уже того же накала и размаха, что и во времена апостола Павла», – добавляет Уилсон Чоудри.

Источник: krynica.info