Епископ Софроний заложил храм на Буйничском поле

В агрогородке Буйничи в Могилевском районе 7 декабря были заложены камень и капсула с грамотой в стену строящегося православного храма в честь Рождества Иоанна Крестителя.

Храм возводится в благодарение Богу за победу в Великой Отечественной войне на знаменитом Буйническом поле – месте боевой славы, сообщает mogeparhia.by.

Торжественную закладку и молебен совершил епископ Могилевский и Мстиславский Софроний в сослужении благочинного церквей Могилевского района протоиерея Николая Остапчука, протодиакона Петра Жука и протодиакона Димитрия Жука.

В молебне и закладке капсулы участвовали также представители государственной власти:.

Храм начали строить в августе нынешнего года. «Храм заложен в месте, где происходило большое сражение, где погибло много людей, которые защищали Могилев, которые отдали жизни за светлое будущее нашего Отечества. Храмы нужны людям – чтобы стать добрее. Потому что в храме, через молитву, через покаяние человек приближается к Богу, очищается от греха. В этом храме будут совершаться молитвы о мире, благополучии людей», – говорит епископ Софроний, поясняя, что церковь строится по просьбе самих жителей: ведь агрогородок расположен на окраине, и многим прихожанам, особенно пожилым людям, нелегко добираться до центра города.

Источник: krynica.info