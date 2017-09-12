В Солигорске открылся сезон дискуссий о Писании

В Солигорске начались регулярные встречи, организованные миссионерским отделом Солигорского округа православных церквей для совместного чтения и изучения Священного Писания в формате дискуссии.

На встречах используется древний текст Нового Завета с подстрочным переводом. Организаторы дискуссионной площадки совмещают индуктивный метод изучения Писания с обращением к толкованиям святых отцов и комментариям исследователей Библии, сообщает sluck-eparchiya.by.

Особенность встреч – отсутствие лектора. Каждый может высказать свои наблюдения и мысли, касающиеся того или иного места Библии.

Первая встреча была посвящена 13-й главе 1-го послания к Коринфянам апостола Павла.

Источник: krynica.info