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09. 12. 2017

Епископ Порфирий посетил профтехлицей в Лиде

Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий вместе с настоятелем лидского православного храма Все Святых протоиереем Владимиром Яромичем 8 декабря посетил Лидский профессиональный политехнический лицей.

В начале встречи гостям была проведена экскурсия по учебному заведению. Епископ Порфирий и о. посетили музей боевой славы «Времена», затем глава епархии побеседовал  с учащимися и преподавателями лицея на тему «Нравственность и жизнь христианина в современном мире», сообщает lida-eparhia.by.

По окончании беседы епископ Порфирий ответил на вопросы лицеистов, подарил каждому учащемуся на память православный карманный календарь с молитвой и преподал всем архипастырское благословение.

После беседы владыка Порфирий и протоиерей Владимир посетили мастерские лицея. Затем состоялась встреча с руководством учреждения образования, на которой обсудили вопросы сотрудничества.

Епископ Порфирий поздравил педагогический коллектив с наступающими праздниками, пожелал Божией помощи в трудах и преподнес в дар книги духовного содержания.

В этот же день настоятель лидского храма Александра Невского протоиерей Ростислав Лемачко, встретился со старшеклассницами из различных школ города на базе районного социально-педагогического центра.

Источник: krynica.info

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