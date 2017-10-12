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10. 12. 2017

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Италии

 
Автомобиль Toyota Yaris въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на севере Италии, сообщает Rai News.
 
Инцидент произошел в городе Сондрио в провинции Ломбардия. В результате наезда пострадали четыре человека, один из них получил серьезные травмы.
 
После совершения ДТП мужчина пытался выскочить из автомобиля и сбежать, однако был задержан полицией. Не исключается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Версию о террористическом акте полиция пока не рассматривает.

В США авто врезалось в толпу: восемь пострадавших
 
Напомним, ранее в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей из пяти человек. В результате ДТП погиб один человек.

Источник: korrespondent.net

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