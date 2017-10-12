Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Италии

Автомобиль Toyota Yaris въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на севере Италии, сообщает Rai News.

Инцидент произошел в городе Сондрио в провинции Ломбардия. В результате наезда пострадали четыре человека, один из них получил серьезные травмы.

После совершения ДТП мужчина пытался выскочить из автомобиля и сбежать, однако был задержан полицией. Не исключается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.





В США авто врезалось в толпу: восемь пострадавших Версию о террористическом акте полиция пока не рассматривает.

Напомним, ранее в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей из пяти человек. В результате ДТП погиб один человек.

Источник: korrespondent.net