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10. 12. 2017

Геращенко объяснил, почему вылизывал тарелку в ресторане

 
Народный депутат Антон Геращенко прокомментировал видео, на котором он вылизывает тарелку. 

На своей странице в Facebook нардеп сообщил, что видео было снято в сентябре этого года в японском ресторане в ходе встречи с дипломатом из Японии.
 
Геращенко отметил, что одно из блюд ему особо понравилось. В связи с этим японский дипломат рассказал депутату о традиции, в соответствии с которой "считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остается вычищенным до блеска", подчеркнул нардеп.
 
"Рекомендую изучать литературу о вкусной и здоровой пище, о вкусах и обычаях разных народов мира", – написал депутат.
 
Геращенко также отметил, что ему "нечего стесняться". "Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций", – почеркнул он.

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Напомним, ранее экс-замглава Администрации президента, юрист Андрей Портнов опубликовал в Facebook ролик, на котором, человек, похожий на нардепа Антона Геращенко, вылизывает тарелку в одном из кафе.

Источник: korrespondent.net

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