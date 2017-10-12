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10. 12. 2017

ЛАГ: Восточный Иерусалим является частью Палестины

Премьер-министры Лиги арабских государств (ЛАГ), которые в субботу, 9 декабря, собрались на экстренное заседание в Каире, призвали мировую общественность признать суверенитет Палестины и статус Восточного Иерусалима в качестве ее столицы, передает Associated Press.

Генеральный секретарь Лиги Ахмет Абуль Гейт заявил, что решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля "обрекло" Штаты и Белый дом, поставив под вопрос роль Вашингтона не только в мирном урегулировании на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net

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