ДНР заявила о своем "представительстве" в Финляндии

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об открытии "представительского центра ДНР" в Финляндии. Об этом сообщают СМИ, поддерживающие сепаратистов.
"В столице Финляндии – городе Хельсинки – состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР", – говорится в сообщении.
Отмечается, что представительство возглавил известный финский правозащитник Йохан Бекман.
Представительский центр в Финляндии был создан осенью 2016 года и с того времени "выполнял некоторые функции, прежде всего в правозащитной сфере".
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Напомним, ранее суд в Чехии принял решение о начале процедуры ликвидации "представительского центра ДНР" на территории страны.
Источник: korrespondent.net