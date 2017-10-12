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10. 12. 2017

Мужчина погиб в Греции, упав с горы Олимп

 
В результате падения с высоты на горе Олимп в Греции погиб мужчина, сообщает Associated Press.
 
Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, на высоте 2 км. Двое мужчин поднимались к домику, расположенному тысячей метров выше, когда оба соскользнули и упали вниз по оврагу.
 
26-летний грек упал с высоты 200 метров. Когда на место прибыли спасатели, мужчина был без сознания. Он скончался по дороге в больницу. Его друг отделался незначительными травмами.

На Эльбрусе пропал альпинист из США
 
Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре во время восхождения в Карпатах умер турист.

Источник: korrespondent.net

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