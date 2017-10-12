В Швеции неизвестные забросали синагогу коктейлями Молотова

Группа неизвестных молодых людей забросала синагогу в шведском городе Гетеборг бутылками с зажигательной смесью, сообщает РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал.

В нападении участвовали 28 человек в масках. Еврейские студенты, собравшиеся в синагоге, были вынуждены спрятаться в подвале.

Возникший небольшой пожар нанес ущерб зданию и припаркованным автомобилям.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало волну протестов мусульман по всему миру.

Источник: korrespondent.net