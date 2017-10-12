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10. 12. 2017

В Швеции неизвестные забросали синагогу коктейлями Молотова

 
Группа неизвестных молодых людей забросала синагогу в шведском городе Гетеборг бутылками с зажигательной смесью, сообщает РИА Новости.
 
В результате инцидента никто не пострадал.
 
В нападении участвовали 28 человек в масках. Еврейские студенты, собравшиеся в синагоге, были вынуждены спрятаться в подвале.
 
Возникший небольшой пожар нанес ущерб зданию и припаркованным автомобилям.
 
Напомним, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало волну протестов мусульман по всему миру.

Источник: korrespondent.net

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