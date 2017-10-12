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10. 12. 2017

Президент Чехии обвинил ЕС в трусости и поддержке террористов

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Евросоюз проявляет трусость в отношении поддержки Израиля, сообщает Сeskе Noviny.

"Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я", – заявил чешский лидер.

Земан также поддержал решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим. По словам политика, чешское посольство тоже должно находиться в Иерусалиме.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Меркель раскритиковала решение Трампа по Иерусалиму

Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net

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