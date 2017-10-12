Трамп добился извинений от журналиста WP



Президент США Дональд Трамп добился извинений от журналиста газеты The Washigton Post, который опубликовал фотографию пустых трибун перед выступлением американского лидера.

Трамп в субботу, 9 декабря, выступил перед сторонниками в городе Пенсакола (штат Флорида). Журналист Дэвид Вейгел разместил в Twitter фотографию зала, где должен был выступить Трамп, за несколько часов до прибытия президента. Таким образом он сыронизировал над тем, что глава государства не так популярен, каким хочет казаться.

Однако на это обратил внимание Трамп и опубликовал фотографии заполненных трибун, потребовав извинений от газеты за "фековые новости".





.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 декабря 2017 г. Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд Журналист принес извинения и отметил, что его записи не отражают позицию издания.

Напомним, ранее Трамп заявил, что телеканал CNN "поставляет фейковые новости и очень плохо представляет" США за рубежом.

Источник: korrespondent.net