Ливан призвал ввести санкции против США

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) ввести против США санкции из-за их решения признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Jerusalem Post.

По его словам, чтобы повлиять на позицию США, необходимо принять сначала превентивные меры, начиная с дипломатических, а затем, если это не поможет, вводить политические, экономические и финансовые санкции.

"Сможет ли это бедствие объединить нас и пробудить от сна? История никогда не простит нас, и будущее устыдится того, что мы сделали", – заявил Басиль.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.



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Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net