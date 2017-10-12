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10. 12. 2017

"Должен быть уволен": Трампа не удовлетворили извинения журналиста WP

 
Президент США Дональд Трамп остался недоволен извинениями журналиста газеты The Washigton Post Дэвида Вейгела и потребовал его увольнения. 
 
"Дэвид Вейгел из Washington Post только что признал, что его фотография, демонстрирующая почти пустой зал в Пенсаколе, где я выступал прошлым вечером, была фейковой. В действительности, он знал, что зал был заполнен (это также показали и по телевизору). Фейковые новости, он должен быть уволен", – написал американский лидер в Twitter.

.@daveweigel of the Washington Post just admitted that his picture was a FAKE (fraud?) showing an almost empty arena last night for my speech in Pensacola when, in fact, he knew the arena was packed (as shown also on T.V.). FAKE NEWS, he should be fired.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 декабря 2017 г.
 
Напомним, 9 декабря Трамп выступил перед сторонниками в городе Пенсакола (штат Флорида). Журналист Вейгел опубликовал в Twitter фотографию пустого зала за несколько часов до прибытия президента, таким образом желая указать на низкую популярность Трампа.

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Однако на это обратил внимание сам президент. Трамп опубликовал фотографии заполненных трибун и потребовал извинений от издания за "фековые новости". Впоследствии Вейгел извинился.

Источник: korrespondent.net

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