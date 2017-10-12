Число нарушений тишины на Донбассе выросло – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в зоне АТО за период с 19:30 7 декабря по 19:30 8 декабря, говорится в отчете организации.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав примерно 560 взрывов против около 200 соответственно)", – сообщили наблюдатели.

В Луганской области миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно констатировав меньшее количество взрывов (примерно 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 120 взрывов).

"Доступ СММ оставался ограниченным как на участках разведения, так и в других районах, в частности на блокпосту неподалеку Верхньоширокивского. Наблюдатели зафиксировали вызванные обстрелом повреждения гражданских объектов вблизи поселка Красный Яр в Октябрьском районе Луганска", – говорится в отчете.



ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации на Донбассе

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новый лагерь и позиции сепаратистов ДНР, а также траншеи недалеко от границы с Россией.

Источник: korrespondent.net