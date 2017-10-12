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10. 12. 2017

В Гомель приедет преемница матери Терезы

В Гомель 11 декабря приедет сестра Мария Према Перик – Генеральная настоятельница Конгрегации миссионерок любви – католической монашеской общины, основанной св. матерью Терезой из Калькутты, нынешняя наследница святой, возглавляющая конгрегацию с 2009 года.

64-летняя немка с. Мария Према Перик – третья генеральная настоятельница после святой Матери Терезы и сестры Нирмалы Джош из Индии.

В Гомеле, где работают сестры из Конгрегации миссионерок любви, гостья пробудет два дня. «Сестра приезжает, чтобы побыть вместе с нами, чтобы посмотреть, что мы здесь делаем, и просто познакомиться. Две из наших монахинь еще никогда не встречались с генеральной матерью. Эти дни вместе с ней будем проводить только в нашем доме, для экскурсий по городу не будет возможности. Мать приезжает, чтобы уделить каждой из нас время», – рассказывает старшая сестра гомельского сообщества Романа Мария Корч, сообщает Ватиканское Радио.

В гомельском Доме милосердия – единственном в Беларуси месте нахождения сестер Матери Терезы – более 20 лет служат монахини из разных стран мира: Индии, Польши, Филиппин.

Источник: krynica.info

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