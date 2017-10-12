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10. 12. 2017

Пентагон: В Йемене ликвидирован лидер Аль-Каиды

 
Министерство обороны США заявило об убийстве в Йемене пяти членов исламистской террористической группировки Аль-Каида, включая ее лидера в стране, сообщает Голос Америки.
 
Центральное командование Вооруженных сил США подчеркнуло, что авиаудары по Йемену были нанесены еще 20 ноября.
 
Их целью была ликвидация лидера боевиков Аль-Каиды в Йемене Муджахида аль-Адани, также известного как Мухаммад Шукри.
 
В Пентагон отметили, что аль-Адани планировал и осуществлял теракты против сил Йемена и международной коалиции.

Ливийская ячейка Аль-Каиды объявила о роспуске
 
Напомним, ранее Пентагон подтвердил смерть главы исламистской организации Аш-Шабаб Али Мохамед Хусейа.

Источник: korrespondent.net

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