Пентагон: В Йемене ликвидирован лидер Аль-Каиды

Министерство обороны США заявило об убийстве в Йемене пяти членов исламистской террористической группировки Аль-Каида, включая ее лидера в стране, сообщает Голос Америки.

Центральное командование Вооруженных сил США подчеркнуло, что авиаудары по Йемену были нанесены еще 20 ноября.

Их целью была ликвидация лидера боевиков Аль-Каиды в Йемене Муджахида аль-Адани, также известного как Мухаммад Шукри.

В Пентагон отметили, что аль-Адани планировал и осуществлял теракты против сил Йемена и международной коалиции.



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Напомним, ранее Пентагон подтвердил смерть главы исламистской организации Аш-Шабаб Али Мохамед Хусейа.

Источник: korrespondent.net