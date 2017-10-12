Штаб АТО: Сепаратисты 39 раз обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки в зоне антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. В результате обстрелов никто не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активизировался противник за темное время суток.

На Луганском направлении враг неоднократно со 120-мм минометов, зенитной установки, вооружения БМП и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонных укреплениях у Троицкого и Крымского. Во время огневых провокаций в районе Луганского и Попасной противник несколько раз обстреливал украинские опорные пункты из минометов 82-го калибра и гранатометов. Из вооружения БМП боевики нарушали перемирие вблизи Зайцево, а из пулеметов - осуществляли обстрелы по опорным пунктам неподалеку Новоалександровки и Светлодарска.

На Донецком направлении враждебная активность сосредоточилась в районе Авдеевки. Здесь сепаратисты из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а с пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки. Кроме того, на Приазовье незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по защитникам Водяного и Талаковки.

"В случаях, когда обстрелы противника составили непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в штабе АТО.

Напомним, днем ранее зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате чего погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.

Источник: korrespondent.net