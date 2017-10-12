Итоги 09.12: Одеяло для Луценко, письмо Саакашвили

В Грузии соратники Саакашвили выдвинули ультиматум

Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия Единое национальное движение (ЕНД) начинала сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидера партии Движение новых сил Михаила Саакашвили.

"В противном случае власти получат гражданский протест в масштабах всей страны", – говорится в обращении.

Новый премьер Польши заговорил о "геноциде на Волыни"

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как "геноцид на Волыни" забывать нельзя.

Задержанный Саакашвили призвал украинцев выйти на протестный марш

Экс-президент Грузии, лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили призвал украинцев в Киеве в воскресенье, 10 декабря, принять участие в акции За импичмент.

"Уважаемые украинцы! Барыжные власти меня арестовали по лживым обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию За импичмент! Вместе защитим Украину от коррупции и произвола", – говорится в обращении задержанного политика.

Автомайдан приехал "в гости" к Луценко с клетчатым одеялом

Автомайдан приехал к дому генпрокурора Юрия Луценко в с. Стоянка Киевской области на акцию Одеяло для генпрокурора. Акцию организовали участники Автомайдана и Центра противодействия коррупции. В автопробеге приняли участие около 200 авто.

Организаторы акции заявили, что Луценко "сдал агентов НАБУ под прикрытием и спас таким образом ТОП-коррупционеров, в отношении которых НАБУ проводило расследования".

США сделали заявление о коррупции в Украине

Посол США в Украине Мария Йованович отметила шаги украинской власти для большей открытости, но вместе с тем призвала к более активным действиям для борьбы с коррупцией.

"Хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила много достижений в борьбе с коррупцией, начиная с 2014 года, все же мы все признаем, что этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать", – заявила дипломат.

Белый дом одобрил новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России из-за за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД).

В МИД России новые санкции США против РФ назвали "антироссийскими выпадами".

Источник: korrespondent.net