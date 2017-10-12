В Житомирской области из-за ДТП погибли 2 человека

В селе Любмировка Житомирской области 8 декабря столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Corolla. В результате аварии погибло два человека, еще четверо травмированных, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С помощью бензореза и шанцевого инструмента специалисты Службы спасения деблокировали сначала водителя Renault Logan, а уже затем двух пассажиров. Выяснилось, что пассажиры, увы, погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Любмировка Бердичевского района. Для извлечения пострадавших из автомобилей потребовалась помощь спасателей.

Выяснилось, что в автомобиле Toyota находились трое людей. До прибытия спасательных служб двум пассажирам, которые получили незначительные травмы, помогли выбраться из машины свидетели происшествия. А водителю зажало нижние конечности автомобильной конструкцией.

Пострадавших госпитализировали в Бердичевскую центральную районную больницу с различными степенями тяжести.

Напомним, под Киевом на Бориспольской трассе произошло ДТП со смертельным исходом – легковой автомобиль Hyundai сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

Источник: korrespondent.net