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10. 12. 2017

Журналисты выяснили распорядок дня Трампа

От приближенных лиц президента США Дональда Трампа стал известен его распорядок дня. Об этом пишет The New York Times.

Выяснилось, что Трамп просыпается в 5.30 и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox&Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe. Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.

Также, прямо после пробуждения президент США начинает писать в Twitter. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.

Напомним, ранее Трамп заявил, что телеканал CNN "поставляет фейковые новости и очень плохо представляет" США за рубежом. 

Позже, Трамп добился извинений от журналиста газеты The Washigton Post, который опубликовал фотографию пустых трибун перед выступлением американского лидера.

Источник: korrespondent.net

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