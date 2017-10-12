10 декабря 2017, воскресенье, 09:40
-1°C
Завтра 0°C
-1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
10. 12. 2017

Климкин прокомментировал решение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия находится на стороне справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя выводы комиссии по закону Украины об образовании.

"Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это "демократия через право". Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами", - написал он у себя в Twitter.

Венеціанська комісія на стороні справедливості, і називається це «демократія через право». Тому ми звернулися і отримали результат. Над його реалізацією і будемо працювати з громадами. Крапка

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 декабря 2017 г.

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу вещи и уеду!

- Пакет нужен?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.