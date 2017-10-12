Климкин прокомментировал решение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия находится на стороне справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя выводы комиссии по закону Украины об образовании.

"Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это "демократия через право". Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами", - написал он у себя в Twitter.

Венеціанська комісія на стороні справедливості, і називається це «демократія через право». Тому ми звернулися і отримали результат. Над його реалізацією і будемо працювати з громадами. Крапка — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 декабря 2017 г.

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.

Источник: korrespondent.net