Победителю Евровидения пересадили сердце

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Салвадор Собрал 8 декабря перенес операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, медики больницы в Лиссабоне, где прошла операция, рассказали, что в настоящий момент певец восстанавливается.

Перед этим победитель Евровидения три месяца провел в госпитале в ожидании операции.

Доктор также сообщил, что Собрал хорошо перенес операцию, однако впереди певца ждет долгий курс реабилитации.

Напомним, организаторы песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе и Украина.

Источник: korrespondent.net