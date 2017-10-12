Победителю Евровидения пересадили сердце

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Салвадор Собрал 8 декабря перенес операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает The Telegraph.
Как отмечается, медики больницы в Лиссабоне, где прошла операция, рассказали, что в настоящий момент певец восстанавливается.
Перед этим победитель Евровидения три месяца провел в госпитале в ожидании операции.
Доктор также сообщил, что Собрал хорошо перенес операцию, однако впереди певца ждет долгий курс реабилитации.
Напомним, организаторы песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе и Украина.
Источник: korrespondent.net