10 декабря 2017, воскресенье, 11:12
-1°C
Завтра 0°C
-1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
10. 12. 2017

Победителю Евровидения пересадили сердце

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Салвадор Собрал 8 декабря перенес операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, медики больницы в Лиссабоне, где прошла операция, рассказали, что в настоящий момент певец восстанавливается.

Перед этим победитель Евровидения три месяца провел в госпитале в ожидании операции.

Доктор также сообщил, что Собрал хорошо перенес операцию, однако впереди певца ждет долгий курс реабилитации.

Напомним, организаторы песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе и Украина. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу вещи и уеду!

- Пакет нужен?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.