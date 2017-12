В США самолет упал на жилой дом

В американском городе Сан-Диего легкомоторный самолет совершил неудачную попытку приземлиться, после которой врезался в жилой дом. В результате аварии два человека погибли, передает CBS News.

Как отмечается, вскоре после взлета пилот самолета доложил на землю об отказе двигателя и попытался совершить аварийную посадку. Пилот попытался приземлиться на школьном дворе, однако из-за высокой скорости ему не хватило места и он врезался в дом.

Всего в самолете находились четыре человека, два из них погибли. На земле никто не пострадал.

Кроме того, в результате аварии возник пожар, который был потушен прибывшими на место чрезвычайного происшествия пожарными.

#DEVELOPING: 2of4 people on board single engine plane killed in fiery crash into Clairemont home.Pilot radioed catastrophic engine failure. Tried to return to Montgomery Field, says SDFD.The Beech BE 36 Bonanza touched down in empty schoolyard & crashed thru fence into home. pic.twitter.com/WIwcyOTecP