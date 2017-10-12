В Египте обнаружили две гробницы возрастом 3500 лет

В египетском городе Луксор археологи обнаружили две древние гробницы. Об этом заявили власти Египта, сообщает Associated Press.

Как отмечается, возраст гробниц составляет около 3,5 тыс. лет.

В одной из гробниц нашли мумию, вероятно, должностного лица, на потолке было написано имя фараона Тутмоса I. Также в ней были найдены деревянные погребальные маски, глиняные сосуды и около 450 статуй. Отмечается, что гробница имеет пять входов.

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Во второй гробнице нашли настенные надписи и рисунки, указывающие на то, что это захоронение относится к периоду между правлениями фараонов Аменхотепа II и Тутмоса IV — представителей 18-й династии правителей Древнего Египта.

Напомним, на юге Мексики из-за сильной засухи над поверхностью водохранилища Несауалькойотль появились руины храма 16 века.

Источник: korrespondent.net